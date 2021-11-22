"В Красноярском крае стремительно повышается инвестиционная активность, свою деятельность здесь разворачивают все больше компаний, интенсивно развивается туризм. Все это влечет за собой дополнительную антропогенную нагрузку на нашу природу. Создание особо охраняемых природных территорий — это эффективный инструмент защиты окружающей среды, поэтому в крае в ближайшее время появится еще два заказника", — цитируются в сообщении слова губернатора региона Александра Усса.

Он подчеркнул, что инициатива по созданию в регионе новых особо охраняемых природных территорий исходит не только от органов власти, но и от самих жителей.

Заказник "Озеро Виви" площадью 203,1 тыс. га расположен в юго-западной части плато Путорана и северных отрогах плато Сыверма и включает в свой состав бассейн озера Виви и одноименную реку. Здесь обитает боровая дичь, пролегают пути миграции дикого северного оленя, находятся места зимовок лося, а также важнейшие очаги обитания и воспроизводства редких видов птиц. Озеро Виви с притоками и река Виви являются местами нереста и нагула 40 видов рыб.

Проект постановления о создании особо охраняемой природной территории — государственного природного заказника краевого значения "Озеро Виви" был поддержан на заседании правительства Красноярского края 16 ноября.

На территории будущего заказника "Река Бахта" площадью 27,3 тыс. га обитает 19 видов рыб и 160 видов зверей и птиц, включая 14 видов животных, включенных в красные книги региона и страны. Также здесь произрастает 214 видов сосудистых растений.

В настоящее время материалы экологического обследования этой территории проходят согласование. Предполагается, что заказник "Река Бахта" будет создан в следующем году.