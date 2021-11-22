Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

"Тур-гламур" – это туристический гайд, который может состоять из разных элементов. Вариант, протестированный корреспондентом портала "Интерфакс-Туризм", включал осмотр экспозиций "Мультимедиа Арт Музея" на Остоженке, спектакля "Заблудшие" в отеле "Националь", экскурсию с гидом по центру столицы и знакомство с самыми гламурными брендами в ЦУМе.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Помимо этих объектов, в тур могут также входить посещение парка "Зарядье" и Парящего моста, экскурсию "Москва глазами инженера" и экскурсию с гидом по Цветному бульвару, посещение крыши гостиницы "Украина", круиз и ужин на яхте "Рэдиссон Роял", посещение музеев "Гараж" и "ММОМА", смотровой площадки "Панорама 360" в "Москва-Сити", а также шопинг в ГУМе или ТЦ "Цветной". Кроме того, туристам предложат рекомендации по посещению самых модных гастрономических точек Москвы, театральных постановок и концертов.

Тур разработан в рамках программы сотрудничества Москвы и Петербурга "Два города – миллион впечатлений", которая была запущена Москомтуризмом и комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга весной 2021 года для продвижения в регионах комбинированных поездок, включающих посещение обоих городов.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

"Туристам сейчас доступно множество видов транспорта, и все они позволяют приехать в Москву, посмотреть ее за 2-3 дня, а затем поехать в Петербург и провести несколько дней там. Два города дают огромные возможности для таких коротких поездок", — рассказала руководитель дирекции по региональному взаимодействию и отраслевым проектам АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Анна Нефедова.

Она подчеркнула, что новые экскурсионные программы будут ориентированы в первую очередь на молодых туристов, интересующихся современным искусством, модой и активно пользующихся Инстаграмом.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

"Это тур для тех, кто любит что-то модное. Мы предлагаем посетить современные нестандартные выставки, интересные площадки, даем рекомендации по посещению ресторанов и баров. В регионах мы видим большой запрос на путешествия в Москву и хотим, чтобы наши туристы видели Москву и Санкт-Петербург не очевидными", — подчеркнула Нефедова.

Она добавила, что предложение рассчитано и на индивидуальных туристов, и на клиентов туроператоров.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

"Сейчас есть тренд на индивидуальные путешествия, и мы рассчитываем, что размещенными на сервисе RUSSPASS маршрутами смогут воспользоваться индивидуальные туристы, планирующие поездки в Москву и Петербург. Кроме того, тур может войти в пакеты, которые формируют туроператоры, прибавляя проживание и перемещение между двумя городами. Как правило, туроператоры формируют классические туры, академическую программу. Но если мы приглашаем туристов в две столицы повторно, мы должны им предложить что-то новое. И сейчас туроператоры сами стали запрашивать у нас, как войти в эту программу, мы получили запросы как минимум от 20 компаний", — добавила она.