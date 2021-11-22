Сроки строительства синхронизированы с условиями предоставления участка под автовокзал и составляют 6 лет. Вложения в проект достигнут 1,15 млрд рублей.

"Комплекс на юге города должен принять часть междугородних и международных маршрутов с автовокзала на Обводном канале. Создание такого современного объекта с необходимой инфраструктурой позволит перераспределить транспортные потоки и разгрузить исторический центр", — цитирует пресс-служба губернатора Александра Беглова.

Согласно проекту, шестиэтажная гостиница рассчитана на 145 номеров. Кроме того в отеле разместятся ресторан и конференц-центр.

В 2018 году власти Санкт-Петербурга и ООО "Вернисаж" подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-18) соглашение о строительстве автовокзала "Южный". Документ закрепил намерения компании участвовать в развитии транспортной инфраструктуры Петербурга и реализовать инвестиционный проект строительства автовокзала. Объем инвестиций в проект составляет более 4 млрд рублей.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем ООО "Вернисаж" является Шахмурад Джабраилов.