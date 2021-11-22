"Единственная первая в стране уникальная выставка мирового уровня. Она стала возможной благодаря работе министерства культуры, команды (музея — ИФ) "Нового Иерусалима" и еще 30 музеев нашей страны. От Калининграда до Дальнего Востока 30 музеев страны отдали лучшие свои картины. Транспортировка, логистика закончена. Сейчас она (выставка — ИФ) распаковывается", — сказала Виртуозова на еженедельном совещании губернатора с министрами и главами округов в понедельник.

В пресс-службе министерства благоустройства Московской области добавили, что выставка откроется в Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" 18 декабря. В экспозицию вошли более 100 работ известных российских художников: Шишкина, Левитана, Малевича, Дейнеки, Кандинского, Серебряковой, Гончаровой и других.