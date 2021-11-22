"С 22 ноября по 5 декабря 2021 года установлен режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе (с. Леуши, пгт. Луговой, пгт. Междуреченский, пгт. Мортка, п. Мулымья), за исключением граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19 или перенесших заболевание, что подтверждено QR-кодом либо иным документом, выданным врачом и подтверждающим этот факт", — говорится в сообщении.

В этих муниципалитетах с 22 ноября по 5 декабря деятельность организаций общественного питания, фитнес-клубов может осуществляться с 6:00 до 23:00.

По 5 декабря приостановлено проведение культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий, выездов организованных групп, образовательного процесса в организациях дополнительного образования с очным присутствием людей.

Кроме этого, до 20 декабря продлён запрет на проведение в округе зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, которые могут пройти с участием граждан с соблюдением всех требований.

До 20 декабря продлен запрет на посещение торговых центров детьми младше 14 лет без сопровождения родителей.

Также до 31 декабря заключение брака возможно в присутствии не более восьми человек.

По данным оперштаба, за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 250 новых случаев COVID-19 (всего — 87 тыс. 783), выздоровели 232 человека (всего — 80 тыс. 406). За весь период от COVID-19 умерли 1 тыс. 616 человек.