По данным пресс-службы правительства Тульской области, в понедельник в музее-заповеднике В.Д. Поленова состоялась встреча Попечительского совета по развитию музея. Участники встречи обсудили планы по празднованию 130-летия усадьбы В.Д. Поленова в 2022 году и 180-летия со дня рождения художника в 2024 году.

"В связи с подготовкой к этим важным датам музею-заповеднику и Попечительскому совету предстоит консолидировать усилия. Одно из важнейших направлений — реставрация Дома Поленова в Москве. Сейчас решается вопрос о выделении финансирования и подготовке проектных работ", — цитируются в сообщении слова Любимовой.

Также требуется реставрация четырех объектов культурного наследия, образующих архитектурно-историческую среду ансамбля усадьбы В.Д. Поленова в Тульской области — дом, флигель, мастерская и Троицкая церковь, отметила она.

Совместно с музеем уже проработаны вопросы определения стоимости и этапы проведения проектных и реставрационных работ.

"Также мы придаем большое значение развитию экспозиционно-выставочной деятельности. Понятно, что к таким крупным датам нам нужны, как минимум, два "хита". На 2024 год запланированы две масштабные выставки — в Государственном Русском музее и в Musee d'art Moderne во Франции", — подчеркнула Любимова.

Полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев особо подчеркнул значимость того, что музей-заповедник в значительной степени ориентирован на работу с детской и молодежной аудиторией.

"Именно в таких достопримечательных местах, в исторических усадьбах, через культуру и искусство молодые люди могут увидеть и осознать достижения предшественников", — подчеркнул Щеголев.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что музей-заповедник, посвященный жизни и творчеству Поленова, — один из главных культурных центров в регионе.

"Правительство Тульской области тесно сотрудничает с музеем. Со своей стороны мы делаем все, чтобы он развивался, становился современнее, интереснее и привлекал новых посетителей — как жителей, так и гостей области", — подчеркнул Дюмин.

Губернатор напомнил, что в историческом центре Тулы создан Музейный квартал. Это уникальное пространство, где наряду с другими филиалами федеральных музеев открылось "Поленовское подворье", аналогов которому сегодня нет в России. Это современный культурно-просветительский центр.

Музей-заповедник "Поленово" все более активно выходит на международную арену. В нем реализуются проекты с участием иностранных гостей. Поленовские выставки и тематические творческие встречи проходят в странах Европы и Востока. совета музея-заповедника. "Наша общая задача — продолжить развитие и сохранение уникального наследия Василия Дмитриевича Поленова", — отметил Дюмин.

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник Поленова находится в 70 км от Тулы в Заокском районе. По проектам художника в усадьбе построены главный дом, мастерская "Аббатство", флигели, службы, а также расположенная в селе Бёхово Троицкая церковь. В 1931 году открыт дом-музей.

Василий Поленов (1844 — 1927) — русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи.