"Идут работы по монтажу праздничных украшений территории главной выставки страны. Этой зимой на ВДНХ будет расположено 383 световых объекта, среди которых елочные шары, горки, браслеты, новогодние подарки и трехмерные фигуры животных", — говорится в сообщении.

Так, на площадки перед аркой главного входа и на катке появятся световые цифры "2022". В начале центральной аллеи установят 13-метровую праздничную ель. Еще 11 искусственных деревьев высотой от 6 до 12 м. установят на катке, а также перед историческими павильонами ВДНХ.

В парке "Останкино", на центральной аллее и у арки южного входа на выставку появятся световые тоннели. 28-метровая инсталляция "Время Рождества" украсит территорию у павильона "Центральный". Кроме того, на ВДНХ установят светящуюся горку высотой 7,5 м.

Также планируется разбить в парке "Останкино" световой "лес", установить фигуры снегирей. Исторические фонари на выставке украсят в виде светящихся бокалов.

В общей сложности для новогодних композиций планируют использовать свыше 1 млн лампочек. Украшения будут установлены на всей территории выставки — от арки главного входа до каскада прудов, а также в парке "Останкино".

Как сообщалось, всего в столице до середины декабря установят более 4 тыс. светящихся конструкций.