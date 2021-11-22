"Это в два раза больше по сравнению с 2017 годом. Всего в этом году в Тверской области причалили 338 круизных лайнеров: 123 — в Твери, 211 — в Калязине, четыре — в Весьегонске", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что развитие водного туризма — одно из приоритетных направлений для Тверской области.

"Верхневолжье может стать центром речного туризма для всего Волжского бассейна", — процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.

Там уточнили, что на территории особой экономической зоны "Завидово" Тверской области, в устье реки Шоша, ведётся строительство нового речного порта. Объект возводят в рамках создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры в туристско-рекреационном кластере "Волжское море".

"Верхневолжье развивает направления и новые форматы круизных маршрутов: популярны не только трех-, четырех-, пятидневные круизы по региону, но и туры выходного дня из Москвы в Тверь и обратно. Так, в Тверскую область в майские праздники на теплоходах прибыло на 65% больше туристов, чем в прошлые годы", — добавили в пресс-службе.