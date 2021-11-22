"Объем продаж туров на новогодние праздники в TEZ Tour уже в 8 раз превышает показатель прошлого года за аналогичный период. Безусловным лидером предпочтений в настоящий момент является Египет, на долю которого приходится 40% бронирований от общего объема по компании на высокие даты. Вторую позицию занимает Турция с показателем 20%, а замыкает тройку лидеров ОАЭ – 17%. Четвертое место у Мальдив, которые выбирают около 10% клиентов, пятое остается за турами по России, на них приходится менее 5% заявок", — рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что в 2020 году пик продаж приходился на конец ноября и декабрь – клиенты опасались закрытия границ, введения дополнительных ограничений, усиления мер безопасности и бронировали отдых буквально накануне вылета. В этом году первые заявки на высокие зимние даты начали поступать еще в июне, а с конца сентября спрос начал расти с каждым днем.

"В отелях Египта и Мальдивских островов наблюдаются сложности с бронированием номеров – ежедневно по несколько объектов размещения встают "на стоп", в связи с чем наиболее востребованные отели активно поднимают цены. Стоимость туров на Новый год по всем направлениям в среднем выросла на 25-30% относительно 2019 года. При этом контрактные цены в большинстве своем остались на прежнем уровне, а разница в большую сторону образовалась за счет изменений в курсах валют", — рассказала директор по маркетингу туроператора Елена Якимова.

По ее словам, в отелях других востребованных на Новый год направлений – Турции, ОАЭ, Сейшельских островов, Маврикия, Доминиканы, Таиланда, Болгарии и Шри-Ланки проблем с местами пока нет.

По данным туроператора, наиболее доступные цены на отдых в новогодние каникулы предлагает Турция. Стоимость туров с вылетом в период с 29 декабря по 2 января в отель 3* с завтраком начинается от 37,1 тыс. рублей на человека, 5* "все включено" — от 46 тыс. рублей. Чуть дороже стоят туры в Египет – стоимость отдыха в отеле 3*с полупансионом начинается от 40,4 тыс. рублей на человека, в отель 4* «все включено» — от 45,4 тыс. На третьем месте – горнолыжные туры на курорты Банско и Боровец в Болгарии – от 76,1 тыс. рублей на человека в отеле 3* с завтраком.

Стоимость туров в ОАЭ – от 57,7 тыс. рублей на человека в отель 4* без питания, в Таиланд – от 113,4 тыс. рублей также без питания. Самый дешевый новогодний отдых на Сейшельских островах обойдется от 134,6 тыс. рублей в отеле 3* с завтраком, на Мальдивах – от 196 тыс. рублей в отеле 3* с полным пансионом, на Маврикии – от 236,8 тыс. рублей в отеле 4* с полупансионом.