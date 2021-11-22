Полеты будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Время в пути составит 1 час 25 минут.
Перевозки будут выполняться на авиалайнерах Bombardier CRJ-200, максимальная вместимость пассажирского салона — 50 человек.
Полеты будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Время в пути составит 1 час 25 минут.
Перевозки будут выполняться на авиалайнерах Bombardier CRJ-200, максимальная вместимость пассажирского салона — 50 человек.
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