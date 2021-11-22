"Работа проводилась в течение 3,5 лет. Проделан колоссальный объем работы. Более 80 объектов. Всё это время в комплексе шли археологические раскопки, по которым в ближайшее время выйдет объемная монография", — сказала собеседница агентства.

Исследователи нашли и описали более 3 тыс. артефактов, которые переданы в краеведческий музей Ингушетии.

"Бишт" стал новым туристическим объектом, который демонстрирует, какими были наши средневековые "города" и это готовые декорации для фильмов. Теперь они ждут молодых режиссёров, которые будут снимать историческое кино об ингушах", — добавила Дзаурова.

Башни расположены у подножья считающейся священной горы Цей- лоам, что делает их идеальным объектом для фото- и видео съёмок, популяризации материальной культуры ингушей.

Восстановлением комплекса, который станет музеем под открытым небом для российских и иностранных туристов, занимался реставратор Магомед Малороев. На территории комплекса расположены боевые и полубоевые и жилые башни позднего средневековья.

Как сообщил агентству руководитель историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев, при восстановлении башен обнаружены два "календарных" камня с петроглифами.

"Особенность их в том, что в них всегда с трёх сторон шесть чёрточек, с одной — четыре, по центру два крестика, иногда один, бывает небольшое углубление в виде точки, такие камни находили во многих местах горной Ингушетии", — сказал Гогиев.

Ранее сообщалось, что турпоток в Ингушетию в с начала 2021 года увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом — до 100 тыс.человек.