"Мы живем в условиях войны. Но лакуны, которые появились из-за отсутствия иностранцев, заполнились российской аудиторией. Но стоит отметить, что количество посетителей уменьшилось по сравнению с 2019 годом, но увеличилось по сравнению с 2020-м", — сказала Таратынова.

Так, по ее словам, в 2019 году в высокий сезон ГМЗ посетили более 3 млн человек, в 2020-м — 700 тыс., а в 2021-м — 1,6 млн.

"Мы также связываем рост посещаемости с открытием после реставрации Александровского дворца, его уже посетили 19 тысяч человек, он был открыт в августе. Здесь мы говорим не о помпезности, а о личной жизни Николая II и его семьи", — отметила директор музея-заповедника.

Она рассказала, что зимой на Треугольной площади будет работать каток. В Екатерининском парке можно будет покататься на лошадях.

"Сейчас открыто бронирование на экскурсии, посвященные хризантемам. У нас они расцвели в оранжереях. Это яркий мазок в непростой и серой действительности. Мы редко сюда приглашаем, а сейчас есть возможность", — добавила Таратынова.

Кроме того, в Александровском дворце все желающие смогут прокатиться на императорском поезде. При помощи специальных очков и наушников посетители смогут рассмотреть интерьеры транспорта тех лет.

29 декабря в ГМЗ будут отмечать день рождения императрицы Елизаветы. В этот день всех Елизавет будут пускать в музеи бесплатно.