"На 7:30 кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава в Казани более 500 человек", — сообщает МУП "Метроэлектротранс" в своем телеграм-канале.

Там же сообщается, что на улице Серова встали трамваи маршрутов N1 и N6 из-за того, что пассажир отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными. Произошла задержка движения.

В метрополитене похожая ситуация: перед входом на станцию стоят проверяющие QR-кодов. Некоторые пассажиры возмущаются и срывают свою злость на контролерах. Женщина устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о том, что у нее есть первая прививка.

Ранее сообщалось, что с 22 ноября проезд в общественном транспорте Татарстана возможен при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни либо справки о медотводе.