"Это был сложный и последовательный проект от археологических работ на территории усадьбы, историко-архивных изысканий, реставрации и музеефикации усадьбы до восстановления сада. Сегодня я очень горжусь тем, что у нас получилась уникальная усадьба семьи Ф.М.Достоевского, где будет сохраняться литературное наследие писателя, — приводит пресс-служба слова министра культуры региона Елены Харламовой.

Всего на реставрацию было потрачено 66,5 млн рублей, 1,2 млн было выделено на создание мультимедийного гида.

Экспозиционное пространство музея делится на две части. Интерьерная часть состоит из гостиной и женской спальни-кабинета. Вторая часть экспозиции — мультимедийная. Часть выставочного пространства займут обнаруженные на территории усадьбы археологические предметы, дающие представление о быте ее обитателей.

Жители и гости Подмосковья могут посещать "Даровое" с экскурсией и индивидуально. В помощь самостоятельным путешественникам создан мультимедийный гид.