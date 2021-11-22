"В 2021 году в летний сезон регионы Дальнего Востока посетили более 1 млн туристов — на 71% больше, чем в 2020 году", — говорится в сообщении.

Кроме того, в дальневосточные туристические проекты, которые реализуют на территориях опережающего развития, Свободного Порта и Арктической зоны, инвестировали около 185 млрд рублей. По словам Чекункова, всего таких проектов в округе насчитывается 236.

Глава Минвостокразвития добавил, что Дальний Восток активно развивает туризм. Работает программа туристического кэшбэка и субсидирования авиаперелетов. Также власти поддерживают инвестиционные проекты по созданию объектов туристической инфраструктуры.

"Высокий интерес инвесторов к туристической индустрии позволяет рассчитывать на то, что Дальний Восток станет круглогодичным туристическим направлением как для российских туристов, так и для зарубежных гостей", — приводит слова Чекункова пресс-служба.