"В 0:57 полная ликвидация", — говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадали три человека.

Отмечается, что из здания были эвакуированы 80 человек, спасены еще 16. Площадь равнялась 300 кв. метрам.

В свою очередь представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила журналистам, что надзорное ведомство начало проверку по факту пожара.

"В ночь на 22 ноября 2021 года в здании хостела на Волгоградском проспекте произошло возгорание. Информация о пострадавших уточняется. Лефортовская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья потребителей", — сказала Нефедова.