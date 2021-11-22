"Если победим в конкурсе претендентов, то в 2030 году Москва примет главную выставку достижений науки и техники нашей планеты", — написал Собянин в своем блоге.

Мэр добавил, что по предварительным планам площадку для ЭКСПО построят в новой Москве — на Киевском шоссе, близ аэропорта "Внуково".

"Через пару лет во Внуково придет метро. А если наша заявка победит, то Солнцевскую ветку можно будет продлить еще на одну-две станции до будущего экспокомплекса", — отметил столичный градоначальник.

Он отметил, что Россия принимала участие в ЭКСПО с 1851 года, при этом сама выставка ни разу не проводилась на территории РФ.

По мнению мэра, соперники в конкурсе на право организации выставки у Москвы серьезные, но она имеет хорошие шансы на успех.

Первым шагом в продвижении заявки власти Москвы считают экспозицию российской столицы в павильоне России на ЭКСПО, который проходит в Дубае.

Город, где состоится ЭКСПО-2030, объявят летом 2023 года.