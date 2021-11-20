"По мнению российской стороны, процедуры тестирования по прилете можно было бы избежать, и тем самым упростить процедуру въезда в случае признания результатов серологического теста из российской лаборатории", — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ по итогам прошедшей встречи министров.

В настоящий момент въезжающие в Израиль туристы, привитые признанными в стране вакцинами от коронавируса, должны также сдавать анализ крови на уровень антител, напомнили в министерстве.

"Мы знаем о высокой эффективности российской вакцины "Спутник". Также мы ознакомились с российской системой электронных сертификатов о вакцинации на портале госуслуг, которая работает эффективно. Поэтому планируется с 1 декабря разрешить въезд в Израиль россиянам, привитым "Спутником". У нас еще есть время, чтобы проработать все необходимые условия и формальности", — отметил в ходе встречи Развозов.

При этом Мурашко ещё раз поддержал создание рабочей группы по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации между РФ и Израилем, ранее предложенное министром здравоохранения страны Ницаном Горовицем.

В минувший понедельник пресс-служба министерства туризма Израиля сообщила, что с 1 декабря въезд в страну откроется российским туристам, привитым вакциной "Спутник V" и получившим положительный результат серологического теста на уровень антител к COVID-19.