"Дополнительное финансирование связано с корректировкой проекта реконструкции. В частности, был уточнён состав реставрационных работ, появилась необходимость укрепления береговой линии и откосов," — сообщает пресс-служба кабинета министров РФ.

Форт "Кроншлот" — памятник русской истории и архитектуры XVIII века, объект Всемирного культурного наследия, охраняемый ЮНЕСКО. В его возведении принимал участие сам Пётр I — делал промеры глубин на месте будущей оборонительной крепости и собственноручно создавал проект. Он же дал форту имя "Кроншлот", что в переводе с немецкого означает "коронный замок".

Сейчас форт закрыт для посещения. В 2024 году, после завершения реконструкции, он предстанет в своём историческом облике и вместе с фортами "Пётр I" и "Император Александр I" станет частью нового туристического кластера "Остров фортов".

Работа ведётся в рамках государственной программы "Развитие культуры".