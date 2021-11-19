"После перезапуска международного туризма с 15 ноября и увеличения турпотока Минтранс Кубы принял решение ввести электронную форму анкеты для прибывающих пассажиров на сайте dviajeros.mitrans.gob.cu. Электронная анкета позволит упростить и ускорить процедуру въезда на территорию страны", — пишет издание.



Как отмечает портал, в настоящее время для путешествий на Кубу будут приниматься как бумажные, так и электронные анкеты, однако с 1 января 2022 года бумажный вариант будет упразднен.



Электронная форма называется D'Viajeros, ее нужно заполнить перед полетом на Кубу. В анкете указываются паспортные данные, информация о рейсе, о прохождении вакцинации от коронавируса. После этого туристу на электронную почту приходит PDF-документ с QR-кодом, который необходимо предъявить в аэропорту.



Куба с 7 ноября отменила обязательный карантин для прибывающих иностранных туристов, а с 15 ноября – ПЦР-тесты на коронавирус, которые путешественники должны были сдавать в аэропортах сразу по прилету.



Все путешественники, которые въезжают в страну, должны предъявить паспорт здоровья или международный антиковидный сертификат, свидетельствующий о прохождении полного курса вакцинации. Те, у кого нет этих документов, обязаны по прибытии на Кубу предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выполненного не ранее чем за 72 часа до въезда.