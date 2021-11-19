По сравнению с текущим годом число субсидируемых направлений вырастет на 22%.

Отмечается, что четыре направления являются новыми для аэропорта. Так, благодаря субсидированию маршрутов в аэропорт Анапы будет привлечен новый авиаперевозчик — "Азимут". Два маршрута соединят Анапу с Минеральными Водами (Ставропольский край) и Ростовом-на-Дону (Ростовская область). Помимо этого, авиакомпания планирует дважды в неделю выполнять рейсы по маршруту Анапа — Нижнекамск.

С мая по сентябрь 2022 года авиакомпания "Ямал" будет обслуживать рейсы Анапа — Новый Уренгой, а авиаперевозчик "Костромское авиапредприятие" в июне откроет полеты по маршруту Анапа — Кострома. "РусЛайн" с начала летнего сезона планирует летать из Анапы в Калугу и Курск, а авиакомпания "Северсталь" намерена с лета запустить маршрут на курорт из Петрозаводска.

У авиакомпании S7 Airlines в планах два субсидированных маршрута из Анапы в Брянск и Псков. В список также попало направление в Липецк авиакомпании Utair, которое будет доступно с мая по конец сентября следующего года.

Аэропорт Анапы вместе с аэропортами Сочи и Краснодара входит в группу "Аэродинамика". В 2020 году аэропорт Анапы обслужил 1,8 млн человек, что на 10% больше, чем годом ранее. По итогам 2021 года аэропорт рассчитывает обслужить рекордные 3 млн человек.