"Уже действующие в регионе меры продлеваются до 1 февраля", — говорится в сообщении.

Остаются в силе запрет на проведение мероприятий и самоизоляция для граждан старше 60 лет, которые не сделали прививку от COVID-19. Продлевается обязанность работодателей по переводу на дистанционный режим не менее 30% работников из категории риска — беременных женщин, сотрудников старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, которые не прошли вакцинацию.

Кроме того, до 1 февраля несовершеннолетние не могут посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

"До 1 февраля продлевается требование по наличию QR-кода для посещения общественных мест", — отмечается в пресс-релизе.

Власти расширили список мест, куда потребуется специальный код. Со 2 декабря в него включат бани и сауны, за исключением бань и душевых, оказывающих услуги общего пользования (общественные бани). С 20 декабря предъявлять QR-код будет необходимо при посещении дворцов и домов культуры, домов народного творчества, домов и центров ремесел, библиотек, музеев, архивов, объектов туристского показа.