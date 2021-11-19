"Мы снимем режим ночного времени с пятницы следующей недели. Это позволит нам убедиться, что положительная динамика (COVID-показателей — ИФ) сохраняется. Но самым важным останется соблюдение режима QR-кодов на допуск в заведения общепита, и контроль будет достаточно серьезным", — сказал губернатор Михаил Развожаев на заседании штаба в пятницу.

Кроме того, на заседании принято решение разрешить с понедельника театрам и кинотеатрам работать при заполнении 70% залов. Также смогут открыться детские секции и кружки.

Губернатор пояснил, что принять такие решения позволяет стабилизация ситуации с коронавирусом, которая "вошла в контролируемое русло".

Новые высокие показатели по приросту зараженных коронавирусом после летних максимумов начали фиксировать в Севастополе во второй декаде октября. С тех пор суточный максимум обновился 19 раз, череда антирекордов прекратилась примерно полторы недели назад. Всего диагноз "COVID-19" был подтвержден в регионе у 45 тыс. человек, более 1,5 тыс. пациентов умерли.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом действует режим повышенной готовности. Запрещены массовые мероприятия. Непривитых пожилых, беременных и жителей с хроническими заболеваниями обязали самоизолироваться. Введены QR-коды для посещения общественных мест и обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, включая работников турсферы, торговли, общественного питания, культурных и спортивных учреждений.