"Минтуризма Филиппин заявило, что в ближайшее время страна откроется для иностранных туристов с прививкой от коронавируса. Это стало известно после того, как межведомственная целевая группа по борьбе с коронавирусом на Филиппинах одобрила въезд полностью вакцинированных туристов из стран и территорий, входящих в "зеленый список", — пишет газета.

Как отмечает издание, в "зеленый список", действующий до 30 ноября, включено 44 страны, среди них – материковый Китай, Индия, Япония, Марокко, ОАЭ. Россия включена в "желтый список" стран, который также будет пересмотрен в конце месяца.

"Въезд на Филиппины будет разрешен тем туристам, которые полностью привились вакцинами, одобренными Управлением по безопасности продуктов и медикаментов Филиппин или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)", — пишет PhilStar.

Власти Филиппин признают российские вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт".

По словам министра туризма Филиппин Бернадетт Ромуло-Пуят, еще одна рабочая группа работает над запуском международного туризма в рамках туристических коридоров или "пузырей путешествий". Предполагается, что они будут предназначены для привитых иностранных туристов из стран "желтого списка", которые смогут посетить Филиппины с ограничениями. Что касается "красного списка", куда вошли только Фарерские острова и Нидерланды, то путешественникам оттуда въезд на данный момент не разрешен.