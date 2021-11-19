Сбор на рейсах внутри РФ, по ее словам, увеличится с 1,65 тыс. до 2,2 тыс. руб. (+33%), за пределами страны — с 20 до 30 евро (+50%).

Речь идет о сборах для билетов в классе "эконом", следует из данных сайта "Аэрофлота". В классе "комфорт" сбор выше "эконома" в 1,5 раза, в "бизнесе" — в 2 раза. Для некоторых направлений размер сбора отличается.

"Это вынужденное решение, оно продиктовано существенным ростом стоимости керосина в 2021 году. В третьем квартале 2021 года цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 года, а с октября превышала 50 тыс. руб. за тонну. Текущие цены — исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее", — сказала Спивакова журналистам.

До кризиса, связанного с пандемией COVID-19, топливный сбор для "эконома" на рейсах "Аэрофлота" внутри РФ был на уровне 2,7 тыс. руб.

Цены на авиатопливо продолжают расти и представляют собой главную проблему для отрасли наряду с COVID-ограничениями, заявляли ранее в "Аэрофлоте". Обеспокоенность выражали и другие перевозчики.