Так, с 26 ноября, когда вступит в силу это решение, каждый въезжающий в Норвегию подданный или иностранец старше 16 лет должен будет за три дня до прибытия зарегистрироваться на специальном сайте.

Эта информация впоследствии будет передаваться на приграничные КПП, и люди без регистрации не смогут въехать в Норвегию.

Министр здравоохранения страны Ингвильд Хьеркол также призывает норвежцев отказаться от приветствия рукопожатием.

"Я призываю каждого отказаться от рукопожатий и обратиться к безопасным способам приветствия друг друга", — сказала она.

В последние дни в Норвегии, как и в некоторых других европейских странах, фиксируют рост заражений коронавирусом.

В сентябре в Норвегии отменили все связанные с коронавирусом ограничения после улучшения эпидемиологической обстановки, а также благодаря высокому числу вакцинированных. К настоящему моменту в стране свыше 90% населения получили одну прививку вакцины против COVID-19, и 87,3% — обе.

Всего за время пандемии COVID-19 в Норвегии зарегистрировали 237 тыс. случаев заражения, 996 человек скончались.