Так, с 26 ноября, когда вступит в силу это решение, каждый въезжающий в Норвегию подданный или иностранец старше 16 лет должен будет за три дня до прибытия зарегистрироваться на специальном сайте.
Эта информация впоследствии будет передаваться на приграничные КПП, и люди без регистрации не смогут въехать в Норвегию.
Министр здравоохранения страны Ингвильд Хьеркол также призывает норвежцев отказаться от приветствия рукопожатием.
"Я призываю каждого отказаться от рукопожатий и обратиться к безопасным способам приветствия друг друга", — сказала она.
В последние дни в Норвегии, как и в некоторых других европейских странах, фиксируют рост заражений коронавирусом.
В сентябре в Норвегии отменили все связанные с коронавирусом ограничения после улучшения эпидемиологической обстановки, а также благодаря высокому числу вакцинированных. К настоящему моменту в стране свыше 90% населения получили одну прививку вакцины против COVID-19, и 87,3% — обе.
Всего за время пандемии COVID-19 в Норвегии зарегистрировали 237 тыс. случаев заражения, 996 человек скончались.