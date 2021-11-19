Всего в регионе более сотни особо охраняемых природных территорий краевого значения, в том числе заказники и памятники природы, в которых создаются многочисленные экологические тропы. Одна из таких троп проходит по природному заказнику "Стрижамент".

Экологическая тропа представляет собой пеший маршрут длиною 12 км. Она оснащена информационными стендами, знаками туристской навигации и местами отдыха. Вниманию туристов представлены девять точек осмотра, в том числе "Каменный хаос", "Темный лес", "Крепость".

Для туристов, только начинающих знакомство с заказником "Стрижамент", рекомендуется прохождение малой экологической кольцевой тропы протяженностью 4,8 км. Она доступна для туристов всех возрастов разной степени подготовки и включает в себя участок действующего экологического маршрута от начальной точки до памятника природы "Каменный хаос", завершается на Солдатской поляне.

Туристы также смогут увидеть в заказнике редкие виды животных и растений, в том числе единственный в крае "остров" с сохранившейся луговой степью и буковым лесом.

"Всe большую популярность в сфере экологического туризма среди жителей и гостей края приобретают такие объекты как озеро Маныч-Гудило, Соленое, Птичье, государственные природные заказники Бештаугорский, Русский лес", — сказал представитель министерства.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся в рамках государственной госпрограммы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".