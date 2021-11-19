Относительно октября 2020 года, когда мировое авиасообщение было еще более существенно ограничено, чем сейчас, показатель вырос на 53%.

На внутренних линиях в прошлом месяце обслужено 1,6 млн человек (+14 к 2019 году). Самыми популярными направлениями стали Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар и Новосибирск. На международных линиях "Домодедово" обслужило в октябре 719 тыс. человек (-32% к 2019 году).

В октябре египетская авиакомпания AlMasria Universal начала выполнять еженедельные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, напомнили в пресс-службе аэропорта.

Крупнейшие базовые авиакомпании "Домодедово" — S7, "Уральские авиалинии", Red Wings.

Другие аэропорты Московского авиаузла — "Домодедово" и "Внуково" — не отчитывались о перевозках за прошлый месяц.