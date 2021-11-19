"Совместная работа с регионами позволяет создать качественные и доступные туристические услуги для наших граждан, открывает для них новые направления путешествий. И самое главное — отвечает как экономическим, так и социальным задачам. В 27 субъектах РФ в ближайшее время будут реализованы 50 туристических инфраструктурных проектов. Мы создадим около 30 тысяч новых гостиничных номеров. Инфраструктурное развитие даст нам прирост турпотока на 9,4 млн человек совокупно в этих регионах. Проекты позволят создать дополнительно около 20 тысяч новых рабочих мест в разных уголках нашей страны", — цитирует пресс-служба зампреда правительства.

Как уточнил Чернышенко, соглашения о развитии туристической инфраструктуры подписаны между Корпорацией "Туризм.РФ" и регионами Центрального, Сибирского и Дальневосточного округов. К работе по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" присоединились Алтайский, Забайкальский и Камчатский край, Кемеровская, Курская, Псковская, Самарская и Ульяновская области, а также Чувашская Республика.

Вице-премьер добавил, что туристическая отрасль дает большой потенциал роста для бизнеса на местах и для его реализации государством предусмотрена поддержка частных инвесторов, возможности софинансирования проектов заложены в инвестиционную программу корпорации "Туризм.РФ".

По словам гендиректора корпорации Сергея Суханова, в рамках формирования инвестиционной программы на 2021-2022 годы было рассмотрено 385 предложений, из них отобрано 50 наиболее перспективных, по большинству из них уже получены положительные инвестиционные заключения.

Как сообщает пресс-служба Чернышенко, толчок к развитию и улучшению получит горнолыжный курорт "Шерегеш" в Кемеровской области», в Алтайском крае будет создан туристический кластер "Предгорье Алтая".

Отмечается, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко намерен к 2030 году нарастить туристско-экскурсионный поток до 1 млн человек, создать к 2030 году порядка тысячи новых рабочих мест. По его словам, правительством Алтайского края сформирован портфель из 11 инвестиционных проектов на общую сумму более 40 млрд рублей частных капиталовложений.

В Курской области сформируют туристический кластер на базе мемориального комплекса "Курская битва". В Забайкалье предстоит строительство туристических проектов медицинского туркомплекса "Дарасун", Ивано-Арахлейского кластера и автотуристического кластера "Агинский Бурятский округ". В Самарской области планируют развивать территории "Самарская Лука" и "Сокольи горы", а в Ульяновске стартует строительство туристско-рекреационных кластеров "Ивановский залив", геопарка "Ундория" и благоустройство набережной.

Кроме того, в Псковской области начнется работа над туристической территорией "Духовные истоки". Как отметил губернатор региона Михаил Ведерников, с начала года область посетили более 258 тыс. туристов, а в учреждениях культуры побывали порядка 900 тыс. экскурсантов.

Совместно с корпорацией "Туризм.РФ" к 2022 году планируется проведение мастер-планирования туристических площадок или центров "Рунического пути" в Чувашии.

Благодаря проекту турпоток в республику может возрасти до миллиона человек к 2030 году.