Открытие дороги "Каскад Восток" состоится 20 ноября.

Пропускная способность дороги с 6-местными подъемниками составляет 2,4 тыс. человек в час.

"Это самая быстрая в России кресельная канатная дорога. Скорость — 6 м/с", — отмечается в сообщении.

В пресс-службе ГК "Каскад" "Интерфаксу" уточнили, что инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей (с учетом подготовки горнолыжной трассы).

Ранее компания оценивала подъемник в 1 млрд рублей.

Строительство канатной дороги "Восток" было включено в соглашение, которое основной собственник "Каскада" Игорь Прокудин осенью 2019 года подписал с властями Кузбасса и согласно которому в 2020-2025 годах обязался инвестировать в развитие Шерегеша 2,5 млрд рублей.

В соглашение также входили канатная дорога "Учебная" пропускной способностью 1,5 тыс. человек в час в секторе "А" курорта стоимостью порядка 150 млн рублей, а также канатная дорога "Запад" (стоимостью порядка 300 млн рублей, пропускной способностью 1,5 тыс. человек в час) в секторе "Б". Осенью 2020 года компания заявила о вводе этих объектов в новом сезоне, к настоящему времени они введены и работают.

ГК "Каскад" и семье Прокудина принадлежат (с учетом введенных в 2020 году) 11 из 20 канатных дорог на Шерегеше, которые, по собственным данным компании, обслуживают около 70% туристов горнолыжного комплекса. Кроме того, в состав "Каскада" входят отель, два кафе, ряд инфраструктурных объектов.

Горнолыжный курорт Шерегеш включает 26 горнолыжных трасс (всего около 56 км), на его территории находятся 80 гостиниц, 62 кафе и ресторана.