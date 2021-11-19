"Роспотребнадзор обращает внимание, что основанием для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора является факт причинения туристу реального ущерба по причине неисполнения туроператором своих обязательств по договору о реализации туристского продукта в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации турпродукта. Датой страхового случая считается день, когда туроператор публично заявил о прекращении туроператорской деятельности, в этом случае речь идет о 12 ноября", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте.

В Роспотребнадзоре добавили, что для оказания необходимой консультативной и практической помощи, связанной с защитой нарушенных прав, пострадавшие туристы могут обращаться в консультационные центры (пункты) для потребителей, созданные при ФБУЗ "Центры гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора во всех субъектах РФ.

Как отметили в ведомстве, под реальным ущербом, подлежащим возмещению по договору страхования ответственности туроператора, понимаются расходы туриста и на оплату услуг по перевозке и (или) размещению по договору о реализации турпродукта. При этом выплата страхового возмещения не лишает туриста права требовать от туроператора выплаты штрафов, пеней, возмещения упущенной выгоды и (или) морального вреда в рамках законодательства.

Заявление о выплате страхового возмещения по договору страхования гражданской ответственности туроператора за неисполнение обязательств по договору о реализации турпродукта можно найти на сайте страховщика СК "ТИТ".

Документы на страховое возмещение могут быть направлены в электронном виде на адрес электронной почты: mzt@titins.ru. Страховщик будет принимать требования от клиентов "Музенидис Трэвел" до 1 декабря.

Туроператор "Музенидис Трэвел" 12 ноября сообщил о приостановке деятельности всех своих пяти юридических лиц из-за невозможности выполнить обязательства перед туристами. Из-за остановки компания не сможет отправить в Грецию либо вернуть средства 25 тысячам туристов.

Суммарно финансовая ответственность всех пяти юрлиц перед туристами застрахована на 80,5 млн рублей. Туристы смогут получить компенсации в рамках этой суммы. Общая сумма обязательств перед клиентами, по информации самой компании, достигает 18 млн евро.