"С учетом ухудшения эпидситуации приняли решение: с 22 ноября по 18 января 2022 года посещение торгово-развлекательных комплексов на территории всего края возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесённом заболевании или справке о медотводе", — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что такие же требования сохраняются для общепита.

Ранее сообщалось, что в пятницу на Кубани установлен очередной антирекорд суточного прироста заразившихся коронавирусом. За сутки заболели 903 человека, что более чем на треть больше, чем фиксировалось в прошлую пятницу. Почти половина заразившихся — люди старше 50 лет.