"За последние сутки в крае подтвердили 903 случая COVID-19. Среди заболевших — 583 женщины и 320 мужчин. В том числе — 81 ребенок. Возраст пациентов — от месяца до 92 лет", — говорится в сообщении.

Оперштаб отмечает, что антирекордные показатели по числу заразившихся коронавирусной инфекцией в крае обновляются каждый день. Так, неделю назад, 12 ноября в крае было зафиксировано 350 случаев. Последний антирекорд поставлен накануне — в четверг 18 ноября прибавилось 819 новых пациентов.

"Среди заболевших дети до 17 лет составляют 18%, люди старше 50 лет — 44%", — сообщила на брифинге краевого оперштаба специалист-эксперт отдела эпиднадзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории краевого роспотребнадзора Диана Тюпина.