Исполнителю нужно разработать предложения по оптимизации работы с групповыми бронированиями, в части управления маршрутной сетью и по "минимизации негативного эффекта от неявок пассажиров на рейсы", сказано в конкурсной документации.

На выполнение заказа отводится 4 месяца. Максимальная стоимость работ — 175,5 млн руб.

Восстановление рынка авиаперевозок в РФ до "доковидного" уровня 2019 года ожидается не ранее 2023 года, заявлял ранее глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиакомпания РФ, работает в премиальном ценовом сегменте. В III квартале 2021 года компания получила 2,9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 23,3 млрд руб. убытка годом ранее.