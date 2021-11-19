По их данным, руководители девяти провинций встречаются в пятницу с канцлером Александром Шалленбергом и главой Минздрава Вольфгангом Мюкштайном. Ожидается, что после завершения переговоров будет объявлено о подобных ограничениях.

На этой неделе власти провинции Верхняя Австрия и Зальцбург, где выявляют самое высокое в стране количество новых случаев заражения, уже объявили, что с понедельника вводят локдаун.

По данным издания "Кляйне цайтунг", общенациональный локдаун может быть введен на 10 дней.

В Австрии несколько дней выявляет рекордно высокие показатели заболеваемости. Накануне в стране зафиксировали более 15,1 тыс. новых случаев COVID-19. Впервые с начала эпидемии суточный прирост превысил показатель в 15 тыс.

С начала этой недели в стране действует локдаун для невакцинированных жителей.

В Австрии — один из самых низких в западной Европе уровней вакцинации — около 65%.