"Обращения, которые идут за после неделю (о том — ИФ), что падение имеет место быть — порядка 40-50%", — сообщила заместитель министра экономического развития Челябинской области Елена Раевская на брифинге в пятницу.

По ее словам, информацию о динамике выручки сферы общепита областное ведомство запросило в налоговой службе.

"Нам давали последние данные по состоянию на 10 ноября. С учетом того, что были длинные праздники, сейчас смотрим следующую дату, чтобы подтвердить те или иные сведения. И смотрим на предмет возможности предоставления адресных мер поддержки. Пока решения не принято. Когда они (данные — ИФ) будут представлены, мы сможем что-то анонсировать", — уточнила Раевская.

Она также сообщила, что в число самых предлагаемых рестораторами мер поддержки входят отмена запрета на работу в ночное время (с 25 октября заведениям общепита запрещено работать с 23.00 до 6.00-ИФ); компенсации коммунальных и арендных платежей; фискальные послабления, в частности, снижение ставки налогов на имущество и на прибыль для владельцев торгов-развлекательных центров, которые вынуждены снижать аренду для арендаторов-предприятий общепита.

Как сообщалось, система QR-кодов для ТРК и ТРЦ действует в регионе с 30 октября, с 1 декабря по 9 января 2022 года она станет обязательной для входа в рестораны, бары, кафе региона.