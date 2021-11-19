"С 19 ноября 2021 года посольство Республики Словения в Москве возобновляет выдачу всех типов виз гражданам Российской Федерации. В связи с пандемией COVID-19 заявления о выдаче виз можно подавать только через визовые центры VFS Global в России", — говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Словения принимает российских туристов, привитых от коронавируса "Спутником V". С момента введения второй дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней. Сертификат вакцинации должен быть в цифровом или бумажном формате и с QR-кодом на английском языке. Детям до 12 лет сертификат не потребуется.

В качестве альтернативы подойдет справка о перенесенном коронавирусе в течение 180 дней. Непривитым по прибытии в Любляну придется соблюдать десятидневный карантин.

Перед поездкой всем пассажирам нужно заполнить протокол путешествий.

Оперштаб разрешил выполнять с 9 ноября до трех рейсов в неделю в Словению, в Любляну будет летать "Аэрофлот".