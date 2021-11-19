"Мы уже занимаемся привлечением финансирования, в том числе федерального для проведения "Берингии". В этом году из Фонда президентских грантов получено почти 10 миллионов рублей, которые позволят на высоком уровне организовать культурную составляющую гонки", — приводятся в сообщении слова губернатора края Владимира Солодова.

Средства гранта также пойдут на расширение проекта "Берингия — лицом к лицу с Севером".

"В этом году выставки, представления и показы тематических фильмов пройдут во всех точках гонки", — сказал Солодов.

Также по словам главы региона, власти Камчатки будут инициировать включение "Берингии" в перечень федеральных туристических мероприятий под эгидой Ростуризма.

"Надеюсь, что наша заявка будет поддержана, а фестиваль приобретет федеральное звучание и поддержку", — подчеркнул Солодов.

Губернатор добавил, что рамках "Берингии-2022" пройдет бизнес-форум "Дальний восток — зима открытий", посвященный развитию индустрии гостеприимства в Камчатском крае и на Дальнем Востоке России. В программе — серия круглых столов для местного туристического бизнеса и гостей из других дальневосточных регионов, а также ознакомительные туры.

Ранее сообщалось, что зимний фестиваль "Берингия-2022" стартует 19 февраля с гонок на собачьих упряжках "Елизовский спринт" и "Avacha RACE".

Главная гонка "Бернигии" стартует 6 марта в камчатском райцентре Эссо и примерно через три недели финиширует в северном поселке Оссора. Маршрут традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках в 2022 году составит 1 тыс. километров.

Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия" проводится на полуострове с 1990 года. "Берингия-2018" вошла в Книгу рекордов России как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в стране. Ежегодно каюры — участники соревнований проходят около тысячи километров в сложных метеоусловиях по камчатской тундре, а победители соревнования получают крупные денежные призы.

В 2010 году "Берингии" присвоен статус официального праздника Камчатского края.