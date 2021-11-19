Как заявил Мицотакис в телевизионном обращении к народу, непривитым жителям запретят, в частности, посещать кинотеатры, музеи и спортзалы. Новые правила вступят в силу 22 ноября.

Газета отмечает, что в соответствии с новыми правилами невакцинированные лица больше не смогут посещать закрытые общественные заведения даже при предоставлении отрицательного результата теста на коронавирус. Сейчас лицам без вакцинации запрещено посещать лишь заведения общественного питания.

Премьер заявил, что план его правительства состоит в том, чтобы "провести Рождество в этом году лучше, чем в прошлом году".

Премьер добавил, что непривитым прихожанам церквей в свою очередь следует предоставлять негативный результат теста на COVID-19

Кроме того, действие сертификата для вакцинированных жителей старше 60 лет сократят до семи месяцев. После истечения данного срока у них будет месяц на получение бустерной прививки от COVID-19.

Мицотакис подчеркнул, что в стране также усилят контроль за соблюдением мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в октябре в Греции интенсивно возросла выявляемая за сутки заболеваемость коронавирусом. В начале ноября в стране зафиксировали антирекордный суточный прирост случаев COVID-19 — 8,6 тыс. заражений.

Всего за время пандемии в Греции выявили 861,1 тыс. случаев коронавируса, более 17 тыс. инфицированных скончались.