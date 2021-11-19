"За 17 лет агентство развивалось и трансформировалось, непрерывно создавая условия для развития туристической отрасли. В прошлом году Ростуризм стал отдельным самостоятельным ведомством в структуре правительства. Коллеги, сделано не мало, но впереди у нас еще более амбициозные задачи", — говорится в его обращении к руководству и сотрудникам ведомства.

Ключевым направлением деятельности ведомства, по словам Чернышенко, является успешная реализация национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", благодаря которому идет комплексное развитие туристической отрасли страны.

"Сейчас, когда формируется большой спрос на внутренний туризм, необходимо продолжать слаженную работу для повышения качества туристских услуг, формирования комфортной инфраструктуры и совершенствования системы управления в сфере туризма. Желаю Ростуризму быть всегда на волне мировых тенденций развития туризма, работать в интересах наших граждан и бизнеса! Успехов и реализации самых смелых идей!", — говорится в обращении.

Ростуризм создан в ноябре 2004 года в результате преобразования Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. Первоначально ведомство находилось в прямом подчинении правительству, в 2008 году было передано в ведение Минспорттуризма. В сентябре 2018 года Ростуризм был передан из министерства культуры в ведение министерства экономического развития. В июне 2020 года президент РФ Владимир Путин подчинил Ростуризм напрямую правительству РФ.