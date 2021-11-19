"Московский зоопарк приютил двух котят манула, спасенных в Бурятии. Котята приехали в Москву из бурятского села Мухоршибирь. Их обнаружили местные жители. Новорожденные потеряли мать, они были ослаблены и истощены", — говорится в сообщении.

По решению Росприроднадзора манулов отправили из Забайкалья в Москву. До транспортировки специалисты столичного зоопарка постоянно консультировали сотрудников музея, помогая им выходить хищников.

"Оба котенка — самки, их назвали Алиса и Брунгильда. Им около восьми месяцев. По приезде в Центр воспроизводства манулы прошли обязательный месячный карантин. Ветеринары сделали им прививки. Медицинские обследования показали, что наши новые питомцы здоровы", — сказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что в зоопарке теперь живут семь манулов. Манул является символом и талисманом столичного зоосада уже более 30 лет, именно он размещен на логотипе зоопарка.