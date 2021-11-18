«В соответствии с данными, опубликованными Национальным статистическим управлением Мальты (National Statistics Office of Malta), с января по сентябрь 2021 года Республику посетило 586 234 человека, что на 0,4% больше по сравнению тем же периодом 2020 года. Общее количество туристских ночёвок увеличилось на 22,4% и достигло около 5,4 миллионов», — говорится в сообщении.

По данным статистического ведомства, за этот период общий объем трат туристов составил 566,7 миллионов евро, что на 44,3% больше по сравнению с прошлым годом. Средние расходы одного человека за поездку выросли до 967 евро, При этом с января по сентябрь 2020 года этот показатель не превышал 673 евро.

Больше всего туристов прибывало на Мальту из Великобритании (32,5%), Франции (10,1%) Италии (9,5%) и Германии (9,3%).