«С 1 января по 9 ноября на Мальдивах отдохнули более миллиона иностранных туристов. Среди них – 194,5 тыс. российских. Россия занимает второе место по турпотоку с долей рынка 18,4%. На первом месте Индия, из которой приехали 238,3 тыс. туристов (доля рынка – 22,5%. На третьем с большим отрывом – Германия (74,4 тыс. туристов)», — говорится в сообщении.

В первую десятку по турпотоку на Мальдивы вошли также США, Великобритания, Саудовская Аравия, Испания, Украина, Франция и Казахстан.

Турпоток из России на Мальдивы в 2021 году вырос более чем в три раза – с 63,3 до 194,5 тыс., а по сравнению с допандемийным 2019 годом, когда он составил 83 тыс. – в 2,3 раза. Общее число иностранных туристов увеличилось на 144,5% по сравнению с 2020 годом. В число наиболее быстрорастущих рынков, помимо российского, вошли Казахстан и Украина.

«Миллионный турист прибыл на архипелаг 29 октября, им стал путешественник из Франции, прилетевший с женой. В аэропорту Velana их встретили представители министерства по туризму страны и вручили сертификаты на бесплатное проживание в отелях», — отмечают в офисе по туризму.

Мальдивы открылись для иностранных туристов одними из первых – в июле 2020 года. Российским туристам для поездки нужен ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 96 часов до полета. За 24 часа до полета необходимо заполнить электронную декларацию здоровья imuga.immigration.gov.mv, куда надо загрузить тест. После этого путешественник получает QR-код, который нужно распечатать или сохранить на телефон.