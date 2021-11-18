В противном случае туроператоры и застраховавшие их ответственность перед потребителями страховщики столкнутся с серьезными финансовыми проблемами, отмечается в письме.

По оценкам аналитиков ВСС, "если сроки действия постановления правительства (N 1073 от 20 июля 2020 года) об отсрочке возврата средств клиентам туроператорами не будут продлены, то "около 30% туроператорских компаний не смогут выплатить туристам деньги за несостоявшиеся туры и будут вынуждены закрыться". Более того, считают в ВСС, "часть страховых компаний, в которых застрахована ответственность таких туроператорских компаний, также может закрыться и лишиться лицензии".

В целом объем денежных потерь населения из-за прекращения действия постановления (N 1073) и невозможности части компаний осуществить выплаты в отсутствие средств оценивается ВСС примерно в 4-5 млрд рублей.

Постановление правительства, которое вводило мораторий на возврат средств за несостоявшиеся турпоездки, было принято в начале пандемии COVID-19, отсрочка туроператорам была предоставлена до 31 декабря этого года, некоторые страны так и не открылись для туристов, частично туроператорам удалось перенаправить турпотоки на другие направления отдыха, но это не решило проблем кардинально.

"В нынешней ситуации мы видим всего два пути не допустить возникновения нового кризиса на туроператорском и страховом рынках. Первый, наиболее логичный, с нашей сточки зрения — это продлить действие постановления N 1073 до конца 2022 года, которое обеспечит возможность туроператорам предоставить равнозначные туры потребителям и накопить деньги для выплат. Второй выход — предусмотреть в бюджете сумму не менее 5 млрд рублей на выплаты пострадавшим потребителям. Страховые выплаты не покроют сколько-нибудь значительной части их убытков", — прокомментировал совместное обращение президент ВСС Игорь Юргенс.

В АТОР согласны с оценками ВСС. "То, что в 2021 году рынок туристических услуг не вернется к уровню доходности 2019 года, было понятно уже в первом квартале этого года. Начиная с 16 февраля по 22 октября 2021 года мы направили 7 писем в адрес премьера Михаила Мишустина, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главы Ростуризма Зарины Догузовой на тему продления сроков действия постановления N 1073, в том числе с конкретными предложениями", — сообщила Ломидзе.

Туроператоры выполняли все свои обязательства перед туристами, по возможности предоставляли равнозначные туры и продолжают выплачивать деньги в счет компенсации несостоявшихся поездок, сложность ситуации была первоначально недооценена; туроператорам нужно больше времени для организации возврата средств, выездной турпоток почти на 60% отстает от допандемийных объемов, заявила Ломидзе.

Продление сроков действия постановления правительства о моратории на возврат средств за несостоявшиеся туры "позволит избежать кризисных явлений в сфере туризма и страхования, в этом мы солидарны с ВСС", резюмировал первый вице-президент АТОР Владимир Канторович.