"Завершилась работа по переводу фондов городского музейно-выставочного центра Реутова в электронный формат и их размещению во всемирной компьютерной сети Интернет, сто процентов экспонатов основного фонда доступны для просмотра виртуальными посетителями из любой точки мира", — говорится в сообщении.

По словам начальника отдела культуры и молодёжной политики администрации городского округа Реутов Анастасии Николаенко, несмотря на пандемию, общее количество посетителей музейно-выставочного центра увеличилось в том числе и за счет посещаемости сайта музея, где размещены видеоролики виртуальных экскурсий.

"Мы построили виртуальную экскурсию, как реальную: сначала вы услышите рассказ экскурсовода, а затем сможете самостоятельно рассмотреть все экспонаты под спокойную музыку", — цитирует Николаенко пресс-служба.