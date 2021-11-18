По ее словам, обучающие программы, организованные совместно с комитетом по туризму региона, будут состоять из модулей для отельеров, рестораторов, школы сельского и гастрономического туризма, все они нацелены на повышение качества обслуживания в Ленинградской области. Заявки подали уже более 90 участников.

Глава комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский рассказал, что мероприятия будут проходить на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Мы предлагаем новый подход, чтобы непосредственно участники индустрии гостеприимства из Ленинградской области — отельеры, рестораторы, производители других сервисных услуг могли чему-то научиться на примере хороших практик в Санкт-Петербурге, но в то же время мы хотим, чтобы обучающая программа проходила и в Ленинградской области на примере успешных практик региона", — сказал он.

Глава комитета по культуре и туризму региона отметил, что в период пандемии в регионе сильно снизилось количество иностранных туристов, однако за счет внутреннего туризма турпоток в целом снизился незначительно, количество рабочих мест практически не сократилось.

Он напомнил, что турпоток в Ленинградской области за 2020 год составил 4,5 млн человек, за 2019 — порядка 5,5 млн. "У нас целевой показатель стоит принимать через пару-тройку лет до 6,5 млн туристов, что превышает в три раза население Ленинградской области", — отметил Чайковский.

В этом году для активного отдыха туристов в регионе открылось 27 экологических троп на территории особо охраняемых природных территорий, веломаршруты, которые включают в себя несколько сотен километров от Соснового Бора до Шлиссельбурга, от Приозерска до Выборка, от Ладожского озера до Финского залива, а также прорабатываются маршруты для яхтенного туризма по Финскому заливу и Ладожскому озеру до Свири.

Также для туристов и жителей региона в этом году в регионе проводились масштабные фестивали, такие как "Дым над водой", хоровые фестивали в Ивангороде, гастрономические фестивали с целью презентовать региональных производителей.

"Мы заинтересованы в туристах, которые приезжают из других регионов, в первую очередь — это туристы из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, регионов Северо-Западного федерального округа. При этом мы должны поддерживать определенный уровень сервиса в индустрии гостеприимства, именно на это нацелена наша обучающая программа", — подчеркнул Чайковский.

Кроме того, он рассказал, что из-за пандемийных ограничений в этом году в регионе не планируется проводить масштабные новогодние мероприятия, однако небольшие праздники в районных центрах и некоторых населенных пунктах все же пройдут.

"Пандемийные ограничения действуют, мы даже отменили традиционный областной новогодний праздник для жителей Ленинградской области, мы всегда обычно подводим итоги, например, в этом году был год чистой воды, но не будет публичного мероприятия, мы все это сделаем в формате онлайн и телесъемки", — сказал он.

Между тем, в новогодние праздники в регионе продолжат работу горнолыжные курорты, катки, театры, дома культуры и музеи.

"Театры работают, заполняемость хорошая, по театрам нет никаких проблем. По музеям тоже. Иногда в музеи стоит очередь, что не попасть. Хуже у нас с концертами, но мы не видим сейчас в этом большой проблемы", — заключил Чайковский.