"Направляем вам обращение от имени всех членов ассоциации кулинаров и рестораторов, а так же от имени профессионального поварского сообщества, профильных поставщиков и иных участников индустрии питания. Мы требуем: отменить введенные ограничения по доступу в предприятия общественного питания лиц только при наличии QR-кодов и медицинских документов о прохождении вакцинации; отменить ограничения по времени работы предприятий общественного питания с 23 до 6 часов", — говорится в тексте письма.

Обращение "Интерфаксу" предоставил основатель баров "Алиби" и "Огонек" (Екатеринбург), ресторатор Евгений Кексин.

Рестораторы отмечают, что отрасль "не оказывает существенного влияния" на распространение инфекции "с учетом обязательной вакцинации для сотрудников, применяемых санитарно-эпидемиологических мерах и посещаемости".

В письме также сообщается, что на территории региона функционирует более 7 тыс. предприятий общепита.

"Сотни тысяч человек кормят свои семьи благодаря получаемому там доходу. В том случае, если ограничения на доступ в предприятия питания по QR-кодам будут действовать более одного месяца, количество предприятий питания начнет сокращаться в геометрической прогрессии. Для сохранения кадров и индустрии общественного питания области необходимо принимать оперативные и жизненно важные решения", — сообщают в Ассоциации.

Система QR-кодов начала работу на территории Свердловской области с 25 октября, постепенно перечень организаций, для входа в которые требуется QR-код, был расширен. Рекомендательный режим введения QR-кодов для ряда учреждений был заменен обязательным с 30 октября этого года. Кроме того, в регионе запрещена ночная работа развлекательных заведений и заведений общественного питания с 23:00 до 6:00.