Обращение "Интерфаксу" предоставил основатель баров "Алиби" и "Огонек" (Екатеринбург), ресторатор Евгений Кексин.
Рестораторы отмечают, что отрасль "не оказывает существенного влияния" на распространение инфекции "с учетом обязательной вакцинации для сотрудников, применяемых санитарно-эпидемиологических мерах и посещаемости".
В письме также сообщается, что на территории региона функционирует более 7 тыс. предприятий общепита.
"Сотни тысяч человек кормят свои семьи благодаря получаемому там доходу. В том случае, если ограничения на доступ в предприятия питания по QR-кодам будут действовать более одного месяца, количество предприятий питания начнет сокращаться в геометрической прогрессии. Для сохранения кадров и индустрии общественного питания области необходимо принимать оперативные и жизненно важные решения", — сообщают в Ассоциации.
Система QR-кодов начала работу на территории Свердловской области с 25 октября, постепенно перечень организаций, для входа в которые требуется QR-код, был расширен. Рекомендательный режим введения QR-кодов для ряда учреждений был заменен обязательным с 30 октября этого года. Кроме того, в регионе запрещена ночная работа развлекательных заведений и заведений общественного питания с 23:00 до 6:00.