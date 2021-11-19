"Туристско-информационный центр совместно с компанией МТС в преддверии зимнего туристического сезона запустили виртуальный путеводитель для приезжающих. Ссылка на специальный портал, содержащий информацию о достопримечательностях, развлечениях и гастрономических особенностях региона, будет приходить прибывающим в Вологодскую область в приветственном SMS", — рассказали в ТИЦ.

Пройдя по ссылке, гости региона попадут на специальный туристический портал, где собрана краткая информация для путешественников: описание и фотографии знаковых мест, рекомендации для любителей активного отдыха, спортсменов, гурманов, а также ссылки на порталы и номера полезных телефонов, которые могут пригодиться в путешествии.

Онлайн-гид доступен с любого устройства по прямой ссылке. Воспользоваться им могут абоненты всех операторов. Приветственное SMS бесплатно для всех абонентов МТС, трафик за переход на сайт с путеводителем тарифицируется в рамках обычного пакета, никаких дополнительных затрат не требуется.

"Вологодская область прекрасна круглый год. Но особое волшебство здесь царит в зимний сезон и в новогодние каникулы, потому что именно у нас находится Великий Устюг – родина Дедушки Мороза. Теперь прикоснуться к сказке сможет каждый приехавший к нам турист: в режиме онлайн у него будет возможность получить полную информацию о достопримечательностях и любимых местах жителей региона", — отметил руководитель ТИЦ Вологодской области Илья Михеев.

По словам директора МТС в Вологодской области Владимира Шевердина, аналитика компании показала, что зимой трафик передачи данных здесь в среднем на 25% больше, чем в летний период.

"Не зря Вологодскую область называют душой Русского севера. Здесь и старинная архитектура, и удивительная природа, история, сказания, сказки. А еще, как показала наша аналитика, зимой трафик передачи данных в среднем на четверть больше летнего. Чтобы как можно больше людей приезжали к нам в регион и могли узнать и прочувствовать его как можно лучше, мы, используя большие данные МТС, постарались предугадать ожидания и собрали на портале самую яркую и интересную информацию для путешественников, впервые приехавших в Вологодскую область", — сказал он.