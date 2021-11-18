"Режим открытого неба седьмой степени "свободы воздуха" введен в аэропорту Калининград (Храброво) решением Минтранса РФ с ноября 2021 года сроком на 5 лет без каких-либо ограничений. Авиакомпании могут выполнять рейсы в любые иностранные государства", — говорится в пресс-релизе.

С конца 2014 года в аэропорту действовал режим открытого неба пятой "свободы воздуха". Иностранные авиакомпании могли летать из Калининграда только в одну из третьих стран с полетом в свою страну. Седьмая "свобода воздуха" дает авиакомпаниям право перевозить пассажиров и грузы между двумя иностранными государствами без продолжения полета в свою страну.

"Снятие ограничений по седьмой "свободе воздуха" дает сильный позитивный импульс повышению транспортной доступности Калининграда. Переговоры с европейскими авиакомпаниями велись у нас уже длительное время. Сейчас мы выходим на другой уровень, нам есть, что конкретно предлагать авиаперевозчикам. Заинтересованность в полетах в Калининград на сегодняшний день выразили Wizz Air, Ryanair, EasyJet и ряд других авиакомпаний. Уже к началу весенне-летней навигации ожидаем конкретных полетных программ от европейских авиакомпаний", — прокомментировал решение генеральный директор аэропорта Александр Корытный.

Как сообщалось, обсуждение данного вопроса губернатор Антон Алиханов провел в октябре с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Владельцем терминалов "Храброво" является холдинг "Новапорт" Романа Троценко. По итогам 2020 года аэропорт снизил пассажиропоток на 10,6% к уровню предыдущего года — до 2,1 млн человек.