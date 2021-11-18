"Глобального, тотального введения QR-кодов на транспорте не будет. Какие-то отдельные ячейки большого организма, которые возможно будет контролировать, и введение QR-кодов на которых не приведет к дополнительным трудностям наподобие пробок и так далее, мы продумывать будем. Это не значит, что такое решение будет принято", — сказал Креков журналистам в четверг.

По его словам, при рассмотрении вопроса о введении QR-кодирования учитываться будут, в том числе темпы вакцинации.

"Транспорт — это потенциальный источник опасности, мы это сознаем", — сказал он, напомнив также, что правительство РФ прорабатывает вопросы с QR-кодированием при авиаперелетах и на поездках.

Система QR-кодов начала работу на территории Свердловской области с 25 октября, постепенно перечень организаций, для входа в которые требуется QR-код, был расширен. Рекомендательный режим введения QR-кодов для ряда учреждений был заменен обязательным с 30 октября этого года.

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.